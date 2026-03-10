Napoli si suicida l’uomo che aveva accoltellato un’avvocata sul bus

Un uomo di 39 anni si è suicidato impiccandosi con un lenzuolo mentre era sotto custodia in ospedale. La sua decisione è avvenuta poco dopo aver accoltellato un’avvocata su un autobus a Napoli. L’indagine sulla vicenda è ancora in corso e non sono state rese note ulteriori dettagli.

Il gesto estremo in ospedale. Antonio Meglio, 39 anni, si è tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo mentre si trovava piantonato in ospedale. L'uomo era sotto sorveglianza dopo essere stato fermato per una violenta aggressione avvenuta pochi giorni prima nel capoluogo campano. L'aggressione avvenuta su un autobus al Vomero. La sera di giovedì 5 marzo, nel quartiere Vomero di Napoli, il 39enne aveva attaccato con un coltello una penalista di 32 anni mentre si trovavano a bordo di un autobus. Durante l'episodio, l'uomo avrebbe tenuto l'avvocata sotto minaccia, generando momenti di forte tensione tra i passeggeri presenti.

