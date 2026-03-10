Un uomo di 39 anni, coinvolto nell’aggressione di una donna di 32 anni avvenuta su un autobus a Napoli il 5 marzo, si è tolto la vita ieri sera all’ospedale San Giovanni Bosco. La vittima era stata accoltellata senza apparente motivo durante il viaggio. L’uomo, che era stato sottoposto a cure psichiatriche, è deceduto mentre era sotto stretta sorveglianza nel reparto di psichiatria.

Antonio Meglio, il 39enne che la sera del 5 marzo aveva accoltellato senza motivo una 32enne su un autobus a Napoli, si è tolto la vita ieri sera all’ospedale San Giovanni Bosco, dove era piantonato nel reparto di psichiatria. Giovedì l’uomo aveva sequestrato su un bus nel quartiere Vomero una penalista di 32 anni. Il conducente aveva fermato il mezzo e aveva avviato una trattativa con l’aggressore, che tratteneva la vittima, già ferita da alcune coltellate. L’intervento dei carabinieri aveva poi scongiurato il peggio, riuscendo a proteggere Meglio anche da un tentativo di linciaggio da parte della folla accorsa sul luogo. Secondo quanto si... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Donna accoltellata sul bus a Napoli, l’aggressore si è tolto la vita

