Con il galero rosso o capèl al via la festa dei Santi Patroni

Questa mattina si è svolta la cerimonia del “galero rosso” per dare il via alla settimana dedicata ai Santi patroni di Brescia, Faustino e Giovita. La piazza principale si è riempita di cittadini e devoti, pronti a partecipare alle celebrazioni che si susseguiranno nei prossimi giorni. La tradizione si ripete da anni, con il rito che segna l’inizio delle feste ufficiali in onore dei patroni della città.

Inizia con la cerimonia del " galero rosso " la settimana dei Santi patroni di Brescia, Faustino e Giovita. Oggi, alle 10, nella basilica dedicata ai due Santi, si svolgerà la messa e supplica "Ab omni malo". Nell'occasione la sindaca Laura Castelletti rivolgerà, a nome della città, la tradizionale supplica rivolta ai Santi Patroni di rinnovare la loro protezione alla città. Alle 16, dalla basilica a palazzo Loggia, avrà luogo la Cerimonia del galero rosso o del capèl. Fin dal medioevo, in occasione della ricorrenza della festa dei Santi Patroni, l'abate del monastero di San Faustino si recava in Comune per consegnare ai rettori un berretto, simbolo di protezione e segno di accoglimento della supplica che era stata loro rivolta a nome di tutti i bresciani.

