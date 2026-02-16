Al Mei si celebra la Giornata Nazionale del Migrante Italiano

Il Mei, Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, dedica due giorni alla Giornata del Migrante Italiano per ricordare le storie di italiani che hanno lasciato il paese in cerca di nuove opportunità. Sabato 21 e domenica 22 febbraio, il museo organizza concerti, mostre e laboratori per coinvolgere visitatori di tutte le età. Tra le iniziative, ci sono performance musicali di artisti che raccontano le radici italiane e stand con piatti tipici provenienti da diverse regioni di Italia. La manifestazione punta a far conoscere le esperienze di chi ha scelto di partire, creando un ponte tra passato e presente.

Sabato 21 e domenica 22 febbraio il Mei – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana celebra il “Dia Nacional do Imigrante Italiano” con un programma ricco e variegato, che unisce riflessione sulle migrazioni, musica dal vivo ed esperienze sensoriali. L’iniziativa, gratuita e aperta al pubblico, vuole rendere omaggio al coraggio degli italiani che hanno attraversato l’oceano, portando altrove la propria cultura e le proprie storie. La Giornata Nazionale del Migrante Italiano è una ricorrenza che si celebra il 21 febbraio in tutto il Brasile per omaggiare il popolo italiano che, emigrando in Brasile, contribuì allo sviluppo della storia del Paese.🔗 Leggi su Genovatoday.it Ad Atessa si celebra la Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali: il programma Alla Pro Loco Val di Sangro di Atessa si svolge la celebrazione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali. Cos’è la Giornata Nazionale del Rispetto, che si celebra oggi in memoria di Willy Monteiro (e non solo) Il 20 gennaio 2026 si celebra la seconda edizione della Giornata Nazionale del Rispetto, una ricorrenza istituzionale dedicata alla riflessione sui valori di rispetto e solidarietà. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Verso il Mei 30 e Lode! del 2026: dal 1 al 4 ottobre, ecco i primi nomi e i primi eventi | MEI - Meeting Degli Indipendenti - MEI; Milano Cortina: Mei e Fisi celebrano Nino Bibbia, prima medaglia olimpica; ROCCUZZO pubblica OHANA: il nuovo singolo che celebra l’amore incondizionato (e la famiglia che non abbandona mai); Bologna celebra Lucio Dalla: il 4 marzo una serata speciale in Piazza Lucio Dalla Bologna rende omaggio a uno dei suoi artisti più amati con una serata evento dedicata a Lucio Dalla. | MEI - Meeting Degli Indipendenti - MEI. Al Mei si celebra la Giornata Nazionale del Migrante ItalianoLa Giornata Nazionale del Migrante Italiano è una ricorrenza che si celebra il 21 febbraio in tutto il Brasile per omaggiare il popolo italiano che, emigrando in Brasile, contribuì allo sviluppo della ... genovatoday.it Sabato 21 e domenica 22 febbraio il MEI celebra il Dia Nacional do Imigrante ItalianoDue giornate di musica, cultura e gastronomia brasiliana a ingresso libero ... msn.com Nella Giornata nazionale del Risparmio Energetico tante le iniziative in tutta la Regione: a Bari capofila Università e Politecnico, per formare una cultura contro i consumi eccessivi - facebook.com facebook