Scoppia un incendio in casa con 3 bombole di gpl carabinieri salvano una donna intrappolata sul balcone

Da fanpage.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina nei pressi di Roma, un incendio domestico ha coinvolto una abitazione con tre bombole di GPL. I carabinieri sono intervenuti prontamente, riuscendo a salvare una donna rimasta intrappolata sul balcone. L’intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi, evidenziando l’importanza della presenza di forze di sicurezza nelle emergenze domestiche.

Una tragedia sventata quella di stamattina vicino Roma, dove i carabinieri hanno salvato una donna rimasta intrappolata sul balcone di casa durante un incendio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

