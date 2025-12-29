Si allontana da casa ma un cittadino lo nota 14enne ritrovato poco dopo

Un giovane di 14 anni si è allontanato da casa, ma è stato prontamente notato da un cittadino. L’intervento tempestivo di una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Monticelli ha permesso di ritrovarlo poco dopo, garantendo la sua sicurezza. L’intervento rapido ha evitato situazioni potenzialmente rischiose, dimostrando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

Signorini, Corona e Medugno: cosa emerge dal nuovo video di Falsissimo | RUVIDO 229

DANNEGGIA con un incendio il portone di un condominio e si allontana dalla casa dove aveva l'obbligo di permanenza, denunciato Leggi qui: https://cityne.ws/QEZHi - facebook.com facebook

Burcei, si allontana da casa dopo una lite e scompare: in volo i droni per le ricerche di Cristian Carta x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.