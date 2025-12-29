Si allontana da casa ma un cittadino lo nota 14enne ritrovato poco dopo
Un giovane di 14 anni si è allontanato da casa, ma è stato prontamente notato da un cittadino. L’intervento tempestivo di una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Monticelli ha permesso di ritrovarlo poco dopo, garantendo la sua sicurezza. L’intervento rapido ha evitato situazioni potenzialmente rischiose, dimostrando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.
Il tempestivo intervento di una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Monticelli evita il peggio. Si è concluso positivamente nel primo pomeriggio del 28 dicembre un allarme, a Castelvetro, per la scomparsa di un ragazzo di 14 anni con disturbi dello spettro autistico, che aveva lasciato la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
