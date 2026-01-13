Otto si era perso nel bosco dopo ore di ricerche con droni ed elicottero il cane è stato ritrovato

Otto, un cane della razza Petit Gascon Saintongeois, si era smarrito nel bosco vicino alle Grotte di Frasassi. Dopo ore di ricerche con droni ed elicotteri, il suo ritrovamento ha portato sollievo a chi lo cercava. La vicenda evidenzia l’importanza di strumenti e tecniche avanzate nelle operazioni di ricerca e salvataggio di animali dispersi in aree difficili.

GENGA - Si erano perse le tracce di Otto, un cane da caccia di razza “Petit Gascon Saintongeois”, nella boscaglia vicino alle Grotte di Frasassi. Dalla giornata di ieri sono scattate le ricerche dei Vigili del fuoco, concluse con il recupero e la riconsegna al proprietario.. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

