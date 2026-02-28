Una crisi tra Iran e altre nazioni ha portato alla riacutizzazione delle tensioni nel Golfo Persico, concentrando l'attenzione sullo stretto di Hormuz. La possibilità di un intervento militare o di escalation dei conflitti ha riacceso i timori di un possibile shock energetico mondiale. Le frontiere del conflitto si concentrano sulla regione, con implicazioni che coinvolgono principalmente il settore energetico internazionale.

“Alcune petroliere sono ancora in transito, ma la maggior parte si è fermata prima di raggiungerlo, o ha fatto inversione di rotta”, ha scritto Javier Blas, esperto di energia di Bloomberg, aggiungendo che “tutti stanno osservando se la marina iraniana eo il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC) si muoveranno per deporre mine e se gli Stati Uniti manterranno la promessa di neutralizzare la marina iraniana”. L’Istituto Icis ritiene che l’Europa potrebbe essere travolta dalla carenza di Gnl qatariota se uno shock partisse, e in generale tutto il sistema-mondo guarda con attenzione alle possibili ricadute sistemiche di una crisi energetica legata alla guerra contro la Repubblica Islamica e alle sue possibile ripercussioni mondiali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Guerra in Iran, il nodo di Hormuz e il rischio di uno shock energetico globale

Torna la tensione su Hormuz: il ruolo dell’Iran e il rischio sull’energia(Adnkronos) – Lo Stretto di Hormuz è da decenni l'arteria giugulare dell'economia energetica globale, ma raramente come oggi la sua centralità appare...

Leggi anche: L'ombra di uno choc petrolifero: cosa può succedere a Hormuz dopo gli attacchi in Iran

Una raccolta di contenuti su Guerra.

Temi più discussi: Iran-USA: negoziati e tamburi di guerra - ISPI; Trump 'rimanda' guerra con Iran? Il piano Usa e il ruolo di Israele; Iran. Il rischio è di una guerra che nessuno può controllare; Guerra vicina, in Iran un terzo della flotta Usa.

Guerra, altra ondata di attacchi dell'Iran contro i paesi arabi. Esplosioni a Manama, Doha e Abu DhabiVa avanti senza sosta la nuova guerra in Medio Oriente. Esplosioni sono state segnalate a Manama, Doha e Abu Dhabi, mentre l'Iran ha lanciato una ... iltempo.it

IL PUNTO ALLE 14 - Attacco all'Iran, 'colpita una scuola, 40 morti''Non sarà una guerra lampo, durerà giorni', avverte il ministro degli Esteri Tajani, l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran lanciato all'alba su obiettivi in tutto il Paese. (ANSA) ... ansa.it

🇮🇷 🇺🇸 🇮🇱 Guerra nel Golfo Persico, media israeliani: “Khamenei potrebbe essere morto” ⤵️⤵️ - facebook.com facebook

Nicola Pedde: "L'Iran vuole la guerra regionale: ampliare l'impatto economico è la loro migliore difesa" x.com