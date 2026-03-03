Bollette e inflazione | cosa rischia l’Italia con la crisi mediorientale

Un nuovo e devastante conflitto mediorientale scoppiato tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha già avuto ripercussioni significative, influenzando i prezzi delle bollette e l’inflazione in Italia. Le tensioni nella regione hanno portato a rialzi dei costi energetici e a una pressione crescente sui consumatori italiani. La situazione sta generando preoccupazioni sulla stabilità economica e sui rincari delle utenze domestiche.

Il nuovo e devastante conflitto mediorientale iniziato da Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha già avuto conseguenze importanti. La chiusura dello Stretto di Hormuz e gli strike iraniani che stanno colpendo le monarchie del Golfo hanno scatenato in pochi giorni uno shock energetico comparabile all’invasione russa dell’Ucraina. Centinaia di petroliere e metaniere si sono ritrovate ferme ai lati di quello stretto lembo di mare che divide il Golfo Persico dal Golfo dell’Oman, mentre i colossi della logistica globale come Maersk, Hapag-Lloyd e Msc hanno sospeso i transiti nell’area. Prezzi del gas alle stelle, cresce anche il petrolio. Nella giornata odierna le borse europee hanno aperto in forte calo, ma sono i prezzi energetici a destare maggiore preoccupazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

Bollette e inflazione: cosa rischia l’Italia con la crisi mediorientaleLa guerra mediorientale non accenna a placarsi, i prezzi del petrolio Brent sono in impennata, mentre il gas è ai massimi da tre anni. Lo shock energetico si farà sentire su imprese e famiglie. panorama.it

Petrolio a 80 dollari e gas in volata: cosa cambia per bollette e inflazione nel 2026Shock energetico improvviso: il Brent vola e il gas strappa ad Amsterdam. Scopri come l'impennata di oggi arriverà nel tuo carrello della spesa e cosa farà la BCE ... lasicilia.it

