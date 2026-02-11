Taglio del nastro alla galleria Dedalo per la mostra Behind the Mask

La galleria d’arte Dedalo ha aperto le porte sabato scorso per la mostra collettiva “Behind the Mask”. L’evento si svolge in via Salvatore Quasimodo e porta in esposizione lavori di artisti contemporanei. La cerimonia di inaugurazione ha attirato appassionati e curiosi, che hanno potuto ammirare le opere appena presentate.

La galleria d'arte Dedalo ha inaugurato sabato scorso la mostra collettiva di arte contemporanea "Behind the Mask", ospitata presso la propria sede in via Salvatore Quasimodo n. 5 a Reggio Calabria.In occasione del Carnevale, vissuto nella sua duplice dimensione di festa e introspezione, la.

