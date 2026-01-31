Viaggia senza assicurazione, viene fermato e multato per la seconda volta in poche settimane. Gli agenti della Polizia Locale di Lucca hanno intercettato un veicolo che, secondo le banche dati, era senza copertura assicurativa. L’auto è stata fermata e il proprietario multato, confermando che le verifiche continuano a essere frequenti nel territorio.

E due. Per la seconda volta nel giro di poche settimane gli agenti della Polizia Locale di Lucca hanno dovuto fermare un veicolo che dalle banche dati risultava sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria di responsabilità civile. Il conducente ha esibito agli agenti un certificato assicurativo a nome di una compagnia esistente ma dopo un più accurato esame e interpellando uffici amministrativi dell’assicurazione il documento è risultato falso: non esisteva alcuna polizza relativa al veicolo. Il conducente ha riferito di essersi affidato, per la stipula del contratto di polizza, ad un broker contattato telefonicamente tramite un sito internet, al quale ha versato la somma di 650 euro al fine di farsi stipulare la polizza ma questa non è mai realmente stata rilasciata realmente mentre l’automobilista si è visto recapitare un certificato falso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viaggia senza assicurazione. Fermato e sanzionato

