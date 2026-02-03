Ha precedenti per spaccio inseguito | fermato alla guida senza patente e assicurazione

La polizia locale ha fermato un uomo alla guida senza patente e assicurazione. L’uomo, già noto per precedenti legati allo spaccio, era stato inseguito prima di essere bloccato. Gli agenti hanno deciso di fermarlo dopo averlo visto comportarsi in modo sospetto. Ora si trova in caserma in attesa di ulteriori controlli.

Era noto agli agenti della polizia locale per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per questo, le sue mosse, osservate con attenzione, gli sono costate il sequestro del veicolo - con cui circolava nonostante fosse privo di copertura assicurativa - e varie sanzioni per la.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

La Polizia Municipale ha fermato nella serata di ieri un centauro di 40 anni in via Torre della Catena.

Arrestati per spaccio due giovani, trovati dalla polizia con 230 grammi di drogaNella mattinata del 29 gennaio, a Montecatini Terme, la polizia di Stato ha arrestato in flagranza due cittadini albanesi per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Si tratta di due r ... valdinievoleoggi.it

Blitz dei carabinieri a San Concordio, smantellata casa dello spaccioIn manette è finito un 24enne, tunisino, nullafacente, incensurato ed un 31enne, algerino, nullafacente, con precedenti, entrambi residenti a Lucca, per i reati di spaccio e detenzione ai fini di spac ... noitv.it

Allarme sicurezza. Lo spacciatore ucciso dal poliziotto a Rogoredo aveva precedenti per violenza, aggressione e spaccio. Inoltre, il 28enne aveva un permesso di soggiorno spagnolo, ma non quello italiano. Il commento di Milo Infante. bit.ly/Guarda-Ore14 - facebook.com facebook