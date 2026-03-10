Sevizio civile con Arci | il bando

Arci Servizio Civile Arezzo ha pubblicato un bando destinato ai giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliono partecipare a progetti di volontariato. L’iniziativa offre l’opportunità di dedicare un periodo di impegno sociale e di collaborazione con associazioni locali. La scadenza per la presentazione delle domande è imminente e il percorso prevede diverse attività di servizio.

Opportunità per i giovani tra i 18 e i 28 anni, che vogliono di mettersi in gioco e contribuire a un cambiamento sociale concreto. Arci Servizio Civile Arezzo propone un'opportunità imperdibile per i giovani tra i 18 e i 28 anni, desiderosi di mettersi in gioco e contribuire a un cambiamento sociale concreto. Sono disponibili 48 posti suddivisi in vari progetti che abbracciano temi di grande rilevanza sociale, tra cui: inclusione sociale e interculturale: percorsi dedicati all'integrazione di persone migranti e all'inclusione di categorie vulnerabili. Supporto all'autonomia nella disabilità: iniziative a sostegno di persone con disabilità per favorire una vita autonoma e dignitosa.