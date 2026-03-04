Servizio civile C’è il nuovo bando

È stato aperto il nuovo bando per il servizio civile universale, con 65.964 posti disponibili per operatori volontari. I progetti si svolgeranno sia in Italia che all’estero tra il 2026 e il 2027. Il bando è rivolto a giovani interessati a partecipare a programmi di volontariato e servizio civile. Le candidature possono essere presentate fino alla scadenza prevista.

È aperto il nuovo bando del servizio civile universale che mette a disposizione 65.964 posti per operatori volontari da impiegare in progetti in Italia e all’estero tra il 2026 e il 2027. C’è tempo fino alle 14 dell’8 aprile 2026 per presentare domanda attraverso la piattaforma online Dol (domandaonline.serviziocivile.it), utilizzabile da pc, tablet e smartphone. I progetti avranno una durata variabile tra 8 e 12 mesi, con un impegno medio di 25 ore settimanali oppure un monte ore che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi, le 1.049 ore per i progetti di 11 mesi, le 954 ore per i progetti di 10 mesi, le 859 ore per i progetti di 9 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

