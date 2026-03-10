Settimana Mondiale del Glaucoma a Piacenza visite gratuite e banchetti informativi | le iniziative

Durante la Settimana Mondiale del Glaucoma, che si svolge dall’8 al 14 marzo, a Piacenza vengono organizzate visite gratuite agli occhi e banchetti informativi. La sezione locale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti allestisce queste iniziative per sensibilizzare il pubblico sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce della patologia. Sono coinvolti professionisti e volontari che offrono supporto e informazioni ai cittadini.

A promuovere gli appuntamenti la sezione locale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti in collaborazione con il Comune di Piacenza e l’Asl Giovedì 12 marzo, alle ore 12,30 presso il Comune di Piacenza, si terrà una conferenza stampa con l’intervento la partecipazione del dottor Rino Frisina, primario dell’Oculistica Asl di Piacenza che relazionerà sulla prevenzione del glaucoma. Nel pomeriggio di giovedì 12 marzo, infine, la cittadinanza potrà accedere a controlli oculistici gratuiti con la dottoressa Maria Francesca Giacosa, presso la Farmacia Corvi di via Vittorio Emanuele 121, Piacenza (14,30 – 18,00). Un’opportunità concreta - sottolineano - per individuare precocemente eventuali segni della malattia e intervenire tempestivamente. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Settimana mondiale del glaucoma: visite gratuite a Reggio CalabriaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump le stesse si effettueranno martedì 10 marzo dalle ore 09 alle ore 12 e... Settimana mondiale del glaucoma, visite oculistiche gratuite all’Uici PalermoIn occasione della settimana mondiale del glaucoma, in programma dall’8 al 14 marzo 2026, sarà avviata la campagna di prevenzione promossa dalla... Una selezione di notizie su Settimana Mondiale del Temi più discussi: SETTIMANA MONDIALE DEL GLAUCOMA 2026: LE INIZIATIVE DELL’UNIONE CIECHI E DELL’OCULISTICA DELLE AZIENDE SANITARIE FERRARESI; Glaucoma, una settimana di prevenzione per salvare la vista: controlli gratuiti in 80 città; Settimana del glaucoma: tanti gli appuntamenti gratuiti con la prevenzione. Ecco come prenotare; L'importanza di conoscere il glaucoma: come difendersi dal 'ladro silenzioso' della vista - FoggiaToday. Chieti, screening in piazza nella Settimana mondiale del GlaucomaIl glaucoma è la seconda causa principale di cecità irreversibile al mondo, spesso asintomatica nelle fasi iniziali ... rete8.it Settimana Mondiale del Glaucoma, conferenza stampa di presentazione a RendeDall'8 al 14 marzo 2026 torna la Settimana mondiale del glaucoma, l'iniziativa globale promossa dalla Fondazione Iapb Italia Ets per contrastare una delle principali cause di cecità irreversibile. Con ... cn24tv.it Settimana Mondiale del Glaucoma: controlli oculistici gratuiti e iniziative di sensibilizzazione a Salerno - facebook.com facebook