Visite oncologiche gratis Quattro Comuni in campo a sostegno dei cittadini

Quattro Comuni si uniscono per offrire visite oncologiche gratuite ai cittadini. L’iniziativa mira a rafforzare i servizi sul territorio e a garantire un controllo più facile e tempestivo per chi ha bisogno di controlli oncologici. È un gesto concreto di attenzione alla salute pubblica, che coinvolge direttamente le comunità locali.

Un'intesa che non si limita a rinnovare un progetto, ma rilancia con forza una visione di futuro per la salute sul territorio. I Comuni di Busto Garolfo, Buguggiate, Dairago e Arluno, insieme alla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, hanno deciso di proseguire anche nel 2026 il percorso di prevenzione oncologica gratuita rivolto ai cittadini residenti e ai soci della banca, consolidando un modello di welfare di prossimità che negli anni ha dimostrato concretezza, efficacia e continuità. Sono trenta le date dedicate alla prevenzione oncologica attualmente in fase di definizione, con esami e visite fondamentali per la diagnosi precoce.

