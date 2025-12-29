No della Corte dei Conti all' operazione Sanitaservice | gare ponte per assicurare i servizi in scadenza al Policlinico di Foggia
La Corte dei Conti ha negato l’autorizzazione all’operazione Sanitaservice, che prevedeva gare ponte per il Policlinico di Foggia. La direzione generale del nosocomio avvierà quindi procedure di affidamento temporaneo dei servizi essenziali, in scadenza il 31 dicembre 2025, per garantire la continuità delle attività istituzionali fino all’indizione di nuovi bandi.
La direzione generale del Policlinico di Foggia procederà all’attivazione di gare-ponte per l’affidamento di servizi essenziali allo svolgimento dell’attività istituzionale, causa l’ormai prossima scadenza (31 dicembre 2025) degli incarichi affidati a ditte esterne. Si tratta dell’affidamento di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
