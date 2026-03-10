Servono armi d’istruzione di massa

Un intervento recente sostiene che siano necessarie armi di istruzione di massa per cambiare il modo in cui il pubblico percepisce e affronta le sfide quotidiane. La proposta si concentra sulla diffusione di strumenti educativi capaci di migliorare la comprensione e l’atteggiamento delle persone, puntando a ridurre atteggiamenti negativi e comportamenti distruttivi. Il dibattito riguarda la possibilità di usare l’istruzione come mezzo di trasformazione sociale.

«Pensare che al “popolo” spettino, quasi per natura, la bruttezza, il malanimo e il degrado, è un fondamento del pessimismo reazionario» La canzone “Per sempre sì”, vincitrice del Festival di Sanremo del 2026, è veramente molto brutta. Lo è al netto della simpatia e della solidarietà che il suo interprete, Sal Da Vinci, suscita in chiunque non abbia il cuore di pietra, e dunque parteggi per chi fatica e si fa strada con le unghie e con i denti. Lo è al netto delle polemiche, non sempre interessanti e non sempre ben poste, sull’ideologia monogamica che la pervade (c’è chi nella vita ha un solo amore, e benedetto sia, chi ne ha mille, e benedetti siano). 🔗 Leggi su Ilpost.it

