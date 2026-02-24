Massa-Carrara | allarme erosione servono soluzioni strutturali

L’erosione delle coste di Massa-Carrara si intensifica a causa delle continue mareggiate e dell’incuria. La Cna locale denuncia che interventi temporanei non bastano più e chiede soluzioni durature. La mancanza di difese adeguate mette a rischio le attività turistiche e le abitazioni vicine. La situazione richiede interventi strutturali immediati per proteggere il territorio e le sue risorse. La questione resta aperta e necessita di risposte concrete.

La Cna di Massa-Carrara lancia un appello urgente: basta con la gestione emergenziale dell’erosione costiera. Il territorio apuano, con la sua economia legata al turismo balneare, rischia di pagare un prezzo sempre più alto per l’assenza di una strategia strutturale. L’allarme è stato lanciato durante un incontro tra rappresentanti istituzionali e associazioni di categoria, che ha messo a nudo la gravità della situazione e l’urgenza di soluzioni concrete. Il problema non è nuovo, ma la situazione si fa sempre più critica. Le soluzioni attuali, come i ripascimenti temporanei, sono costose e insufficienti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Polistena, Falcomatà sull’ospedale: “Non bastano soluzioni tampone, servono interventi strutturali”Il sindaco Falcomatà di Polistena sottolinea come le soluzioni temporanee all’ospedale siano insoddisfacenti.

Scuole al freddo, il CNDDU: basta soluzioni tampone, servono interventi strutturaliIl disagio termico nelle scuole durante l'inverno è un problema diffuso che richiede interventi strutturali.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Mare fuori Sos erosione costiera | viaggio nei Comuni pugliesi sospesi sulla roccia.

Marina, Barontini a tu per tu con l’erosione: Quanto visto in spiaggia mi ha impressionatoConosco le problematiche e non faccio promesse, ma voglio che questa giornata non rimanga solo nelle foto e nei giornali. Lorenzetti: Ora soluzioni vere, non si può più rimandare. Persiani: Pront ... msn.com

Erosione sulla costa. Siamo all’emergenza con i cambiamenti climatici. È l’ora di mettere il turbo. I Paladini lanciano l’Sos ai ComuniMassa Carrara, 7 febbraio 2026 – «Erosione? Bisogna mettere il turbo». E’ l’appello lanciato, giovedì scorso, dalla presidente dei Paladini Apuoversiliesi, Orietta Colacicco, durante il suo intervento ... lanazione.it