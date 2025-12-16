Sanità e ambiente Giani a Massa | Ospedali eccellenti ma servono fondi

Eugenio Giani ha trascorso una giornata a Massa, affrontando tematiche di sanità e tutela ambientale. Durante l'incontro, ha evidenziato l'eccellenza degli ospedali locali, sottolineando però la necessità di maggiori fondi per garantire servizi ancora più efficaci e sostenibili.

MASSA – Una giornata divisa tra la tutela della salute e la sicurezza ambientale. È stato un lunedì intenso quello vissuto ieri da Eugenio Giani nel territorio apuano. Il presidente della Regione Toscana ha presenziato a due appuntamenti cruciali per la comunità locale. La prima tappa ha riguardato la sanità. Giani ha celebrato i dieci anni del Nuovo Ospedale Apuane (Noa). Un'occasione per ribadire la linea politica regionale. "Il nostro modello si basa su due pilastri", ha spiegato il governatore. Da una parte ci sono le eccellenze ospedaliere, su cui la Toscana continua a investire. Dall'altra c'è la medicina diffusa sul territorio.