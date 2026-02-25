Servizio civile universale a Sassuolo ci sono 15 posti

I giovani saranno indirizzato su quattro progetti. In programma incontro informativo il prossimo 19 marzo Il bando riguarda la selezione di 65.964 operatori volontari in tutta Italia da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero. I 15 posti disponibili nelle sedi del Comune di Sassuolo riguardano quattro progetti specifici. Il prossimo, inoltre, 19 marzo 2026 18 si terrà un incontro online aperto a tutti i giovani interessati organizzato da ASC Reggio Emilia: chi vuole ricevere il link di partecipazione dovrà richiederlo a [email protected]. ModenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche:

Servizio Civile Universale, Abodi: “nuovo bando per 65.964 posti”

Servizio Civile Universale, Abodi: “Aperto nuovo bando volontari per 65.964 posti”

Temi più discussi: Servizio civile. Il nuovo bando; Servizio civile 2026: in attesa del nuovo bando c'è posto per 97 giovani; Servizio civile universale, al via il bando da 65.964 posti. Come presentare la domanda; Servizio civile e universale: riserva del 15% nelle graduatorie. Ecco Percentuale per classe di concorso e regione.

Bando Servizio Civile Universale: 65.964 posti disponibili. Come fare domanda e come candidarsiIl nuovo bando per il Servizio Civile Universale apre con 65.964 posti per giovani volontari fino a 29 anni; candidature fino all’8 aprile 2026. Opportunità ... alfemminile.com

Bando Servizio Civile Universale 2026: guida completa, scadenze e come fare domandaBando Servizio Civile 2026: pubblicato il decreto per 65mila volontari. C'è fino all'8 aprile per presentare la domanda online. Requisiti e istruzioni. catania.liveuniversity.it

Servizio Civile, quasi 66 mila posti: come presentare la domanda - facebook.com facebook

Il servizio civile per gli over 65, la proposta di legge di #Pd e #FI x.com