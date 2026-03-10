Servizio civile universale con El Comedor Giordano Liva

Sono aperte le candidature per partecipare al Servizio Civile Universale con l’associazione El Comedor Giordano Liva ODV di Pisa. La selezione riguarda giovani interessati a svolgere un’esperienza di volontariato nel settore sociale. Le persone interessate possono presentare la domanda secondo le modalità indicate dall’associazione. La scelta dei partecipanti si basa sui requisiti previsti dal bando.

Sono aperte le candidature per partecipare al Servizio Civile Universale con l’Associazione El Comedor Giordano Liva ODV di Pisa. Il progetto si chiama “Apprendere cooperando: l’educazione alla Pace e la cultura del volontariato 2026” e offre la possibilità di vivere un’esperienza formativa unica, in cui si intrecciano impegno sociale, educazione e cooperazione internazionale. Obiettivo del progetto è diffondere l’educazione alla pace per contrastare le discriminazioni e promuovere la cultura del volontariato come strumento per la costruzione di una società solidale da un punto di vista civile, culturale e sociale. Crediamo che l’educazione alla pace e la cultura del volontariato siano strumenti concreti per costruire una società più giusta, solidale e accogliente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

