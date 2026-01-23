Formazione e valori il coach Di Carlo a confronto con i giovani del Servizio Civile Universale
Presso la Camera di Commercio si è svolto un incontro formativo con il coach Gennaro Di Carlo, dedicato a giovani del Servizio Civile Universale. L'evento ha offerto l'opportunità di approfondire temi legati alla formazione e ai valori, promuovendo un confronto diretto e costruttivo. Un momento di riflessione utile per stimolare crescita personale e professionale tra i partecipanti.
Presso la Camera di Commercio si è svolto un incontro formativo che ha visto come protagonista coach Gennaro Di Carlo. L’allenatore dell’Unicusano Avellino Basket ha incontrato i ragazzi impegnati nel Servizio Civile Universale, un incontro di formazione promosso dall’UNPLI, Unione ProLoco.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
