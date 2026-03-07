Servizio civile universale | quattro posti nella Caritas di Lanciano-Ortona

La Caritas di Lanciano-Ortona offre quattro posti per il servizio civile universale. I responsabili della sede, Fernando Di Cicco e Carmen Rapino, hanno annunciato che l’organizzazione si è aggiunta al programma dopo un’attesa durata nel tempo. Il progetto consente ai volontari di partecipare alle attività della Caritas, coinvolgendoli in iniziative di assistenza e supporto alla comunità locale.

Il progetto di servizio civile, della durata di 12 mesi, sarà legato alle attività di sostegno alle famiglie e di ascolto: ci si può iscrivere fino all'8 aprile La Caritas di Lanciano-Ortona apre le proprie porte ai volontari del servizio civile. "Attendevamo da tempo l'opportunità di inserire Caritas all'interno del servizio civile", spiegano Fernando Di Cicco e Carmen Rapino, responsabili della sede di Lanciano-Ortona, "e ora, grazie ad un progetto condiviso con altre sedi delle diocesi abruzzesi, è arrivato il via libera per accogliere 4 persone". Sono infatti 4 i posti dedicati per la sede frentana e per iscriversi c'è tempo fino alle ore 14 dell'8 aprile 2026.