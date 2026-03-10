Servizio civile in Lombardia 1433 posti per giovani dai 18 ai 28 anni; 25 ore a settimana a 519 euro al mese

In Lombardia sono disponibili 1433 posti nel Servizio Civile per giovani tra i 18 e i 28 anni, con un impegno di 25 ore settimanali e una retribuzione di 519 euro al mese. È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale, che riguarda la selezione di migliaia di volontari in diverse regioni italiane. La procedura di candidatura è aperta a chi desidera partecipare.

È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia di giovani volontari in tutta Italia. Tra i principali posti disponibili, la Lombardia offre 1433 opportunità.