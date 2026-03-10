Alla Città metropolitana di Milano sono aperti 11 progetti di servizio civile, con 21 posti disponibili per chi desidera contribuire alla Pubblica Amministrazione. Le candidature sono aperte e si può partecipare per vivere un’esperienza nel settore pubblico e migliorare le proprie competenze. La selezione è rivolta a giovani interessati a impegnarsi in progetti rivolti al territorio.

Milano, 10 marzo 2026 – Un’ esperienza nella Pubblica Amministrazione per costruire il futuro del territorio e arricchire il curriculum. Anche quest’anno la Città metropolitana di Milano aderisce al Servizio civile universale, con 11 progetti e 21 posizioni disponibili. Il Servizio Civile Universale offre l’opportunità di un'esperienza di cittadinanza attiva, formazione e solidarietà, attraverso attività svolte a favore della comunità e in linea con le proprie attitudini e competenze. I requisiti. Il Servizio Civile Universale offre l’opportunità di un'esperienza di cittadinanza attiva, formazione e solidarietà, attraverso attività svolte a favore della comunità e in linea con le proprie attitudini e competenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Servizio civile alla Città metropolitana di Milano: 11 progetti e 21 posti disponibili. Come candidarsi

Articoli correlati

Servizio Civile a Messina, 26 posti disponibili: Cesv apre le candidature per quattro progettiIl CESV Messina lancia la nuova stagione del Servizio Civile Universale, offrendo ai giovani 26 opportunità tra quattro progetti che spaziano dalla...

Servizio civile: 11 posti a Santa Croce sull'Arno per 4 progettiC'è tempo fino alle 14 di mercoledì 8 aprile per presentare la candidatura al servizio civile universale.

Tutti gli aggiornamenti su Servizio civile

Temi più discussi: Servizio Civile Universale 2026: due opportunità per i giovani alla Città di Rivoli; Servizio Civile Universale presso il Centro Interculturale; Servizio Civile Universale 2026: un’opportunità per i giovani; Servizio Civile Universale: bando per la selezione di trentasette operatori volontari.

Servizio civile universale, 28 posti nei centri di formazione della Città metropolitana di RomaSono 28 i posti disponibili nel Servizio civile universale 2026 nell’ambito del progetto La Scuola di Tonino l’Invisibile, promosso con Arci Servizio Civile e attivato nei Centri metropolitani di ... orizzontescuola.it

Pubblicato il bando per il Servizio Civile Universale alle Acli di ArezzoL’opportunità umana, lavorativa e formativa sarà rivolta a giovani tra i diciotto e i ventotto anni ... msn.com

Buongiorno, sapete per caso cosa succede se alla fine del servizio civile non mi son presa nemmeno un giorno dei 10 che mi spetterebbero di malattia retribuita Chiedo perché so che mi spettano da contratto ma ancora non ne ho preso nemmeno uno e mi - facebook.com facebook

Servizio Civile Universale, aperte le candidature per il progetto "Informacancro" presso l'Unità di Oncologia di Casa Sollievo della Sofferenza. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 dell'8 aprile 2026 operapadr x.com