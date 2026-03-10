Servizio civile alla Città metropolitana di Milano | 11 progetti e 21 posti disponibili Come candidarsi

Da ilgiorno.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Città metropolitana di Milano sono aperti 11 progetti di servizio civile, con 21 posti disponibili per chi desidera contribuire alla Pubblica Amministrazione. Le candidature sono aperte e si può partecipare per vivere un’esperienza nel settore pubblico e migliorare le proprie competenze. La selezione è rivolta a giovani interessati a impegnarsi in progetti rivolti al territorio.

Milano, 10 marzo 2026 – Un’ esperienza nella Pubblica Amministrazione per costruire il futuro del territorio e arricchire il curriculum. Anche quest’anno la Città metropolitana di Milano aderisce al Servizio civile universale, con 11 progetti e 21 posizioni disponibili.   Il Servizio Civile Universale offre l’opportunità di un'esperienza di cittadinanza attiva, formazione e solidarietà, attraverso attività svolte a favore della comunità e in linea con le proprie attitudini e competenze. I requisiti. Il Servizio Civile Universale offre l’opportunità di un'esperienza di cittadinanza attiva, formazione e solidarietà, attraverso attività svolte a favore della comunità e in linea con le proprie attitudini e competenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

servizio civile alla citt224 metropolitana di milano 11 progetti e 21 posti disponibili come candidarsi
© Ilgiorno.it - Servizio civile alla Città metropolitana di Milano: 11 progetti e 21 posti disponibili. Come candidarsi

Articoli correlati

Servizio Civile a Messina, 26 posti disponibili: Cesv apre le candidature per quattro progettiIl CESV Messina lancia la nuova stagione del Servizio Civile Universale, offrendo ai giovani 26 opportunità tra quattro progetti che spaziano dalla...

Servizio civile: 11 posti a Santa Croce sull'Arno per 4 progettiC'è tempo fino alle 14 di mercoledì 8 aprile per presentare la candidatura al servizio civile universale.

Tutti gli aggiornamenti su Servizio civile

Temi più discussi: Servizio Civile Universale 2026: due opportunità per i giovani alla Città di Rivoli; Servizio Civile Universale presso il Centro Interculturale; Servizio Civile Universale 2026: un’opportunità per i giovani; Servizio Civile Universale: bando per la selezione di trentasette operatori volontari.

Servizio civile universale, 28 posti nei centri di formazione della Città metropolitana di RomaSono 28 i posti disponibili nel Servizio civile universale 2026 nell’ambito del progetto La Scuola di Tonino l’Invisibile, promosso con Arci Servizio Civile e attivato nei Centri metropolitani di ... orizzontescuola.it

servizio civile alla cittàPubblicato il bando per il Servizio Civile Universale alle Acli di ArezzoL’opportunità umana, lavorativa e formativa sarà rivolta a giovani tra i diciotto e i ventotto anni ... msn.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.