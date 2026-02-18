Wi-fi nelle aule e accesso ai servizi con Spid e Cie | svolta tecno degli avvocati grazie al Pnrr
Il tribunale di Agrigento ha introdotto il Wi-fi nelle aule e ha reso possibile l’accesso ai servizi digitali tramite Spid e Cie, grazie a un progetto finanziato dal Pnrr. La partecipazione dell’Ordine degli avvocati, guidato da Vincenza Gaziano, ha permesso di modernizzare le procedure giudiziarie e facilitare le attività quotidiane di avvocati e cittadini. L’obiettivo è migliorare la connessione e semplificare l’uso delle piattaforme digitali nelle aule di udienza. La novità si traduce in un passo avanti per la digitalizzazione del sistema giudiziario locale.
Svolta tecno al tribunale di Agrigento: l’Ordine degli avvocati, guidato dalla presidente Vincenza Gaziano, ha partecipato a un bando del Pnrr destinato alle pubbliche amministrazioni per l’estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale Spid e Cie. L’iniziativa consente agli iscritti di accedere con credenziali digitali a “Sfera”, il sistema di visura attraverso il quale vengono gestiti in modalità telematica l’albo, la formazione, le difese d’ufficio, il patrocinio a spese dello Stato e la contabilità. “Il passaggio in digitale di tutti i servizi – spiega Gaziano – è stato realizzato gradualmente, anche grazie a un precedente bando della Cassa.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
