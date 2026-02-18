Wi-fi nelle aule e accesso ai servizi con Spid e Cie | svolta tecno degli avvocati grazie al Pnrr

Il tribunale di Agrigento ha introdotto il Wi-fi nelle aule e ha reso possibile l’accesso ai servizi digitali tramite Spid e Cie, grazie a un progetto finanziato dal Pnrr. La partecipazione dell’Ordine degli avvocati, guidato da Vincenza Gaziano, ha permesso di modernizzare le procedure giudiziarie e facilitare le attività quotidiane di avvocati e cittadini. L’obiettivo è migliorare la connessione e semplificare l’uso delle piattaforme digitali nelle aule di udienza. La novità si traduce in un passo avanti per la digitalizzazione del sistema giudiziario locale.