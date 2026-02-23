Serie C Diper Jolly fa il bis e piega l’Amaro Dhelios Reggio Calabria

Diper Jolly ha battuto l’Amaro Dhelios Reggio Calabria grazie alla sua prestazione convincente. La vittoria arriva dopo una partita intensa, in cui la squadra ha mostrato determinazione e buona organizzazione in campo. La squadra di casa ha sfruttato al massimo le occasioni create, consolidando così il secondo posto in classifica. I tifosi presenti allo stadio hanno applaudito la prestazione del team, che ora punta a mantenere questa posizione.

La gara si chiude a Cinquefrondi sul risultato di 3-1. Tre giornate al termine per gli amaranto che saranno utili per stabilire il piazzamento post-season: si inizierà il 28 febbraio Pronostici rispettati a Cinquefrondi. La Diper Jolly continua il volo al secondo posto in classifica l'Amaro Dhelios Reggio Calabria. Termina 3-1, questi i parziali: 25-21, 25-15, 24-26 e 25-23. Una buona gara per gli amaranto che non riescono a essere cinici nei momenti chiave. In piena rimonta, nel quarto set, in vantaggio, i reggini non sono riusciti a gestire il vantaggio acquisito. Bravi al servizio e a muro ma poco incisivi e fallosi in attacco, specialmente nei momenti decisivi dei set.