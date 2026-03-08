Serie C tempo di derby tra Dhelios e Luck-Tigano | si gioca al Righi

Nella Serie C di pallavolo si gioca il derby tra Dhelios e Luck-Tigano al Righi. La partita si svolge in contemporanea con la finale di Coppa Italia Del Monte a Belluno, tra Domotek Volley e Conad Reggio Emilia. Le due gare si disputano entrambe a Reggio Calabria e vedono protagonisti squadre di livello diverso in un week-end ricco di appuntamenti.

