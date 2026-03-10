Serie C 1 e C2

La Chemiba Cerreto d’Esi ha vinto in Coppa Italia e si è qualificata per la Final Four del 21 marzo. Nel campionato di Serie C1, la squadra ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva, battendo il Bayer Cappuccini, mentre la Serie C2 non è stata menzionata. La squadra continua a muoversi con successo sia in coppa che nel torneo di campionato.

SERIE C1 La Chemiba Cerreto d'Esi vince in Coppa Italia (e vola alla Final Four di sabato 21 marzo) e risale la china in campionato, centrando, con il Bayer Cappuccini, la sua terza vittoria consecutiva. A quattro giornate dal termine, la lotta per un posto playoff è più viva che mai, così come quella per un posto salvezza. Risultati 22°g. ACSS Mondolfo- Samb 2-5, Fortuna Fano- Campiglione 2-3, Lucrezia- Montelupone 3-4, Pietralacroce- Monturano 1-6, Fabriano- Castelbellino 2-1, Bayer Cappuccini- Chemiba 2-3, Chiaravalle- Tre Torri 5-4. Classifica: Samb 52, Bayer Cappuccini 43, Montelupone, Chemiba, Mondolfo 37, Chiaravalle 36, Fabriano 35, Pietralacroce 34, Fano 32, Campiglione 28, Monturano 27, Tre Torri 25, Lucrezia 12, Castelbellino 6.