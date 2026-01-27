La partita tra Fano e Pietralacroce si è conclusa con una vittoria importante per il team ospite, che ha ottenuto il terzo posto in classifica grazie alle prestazioni di Urena e Pinto. La sfida ha evidenziato l’equilibrio tra le squadre di Serie C1 e C2, confermando l'importanza di ogni punto nel campionato. È un momento significativo per entrambe le formazioni, che continuano a impegnarsi nel loro percorso stagionale.

Al Pala Trave di Fano, Urena e Pinto regalano al Pietralacroce 73 vittoria e terzo posto. Il derby tra Real Fabriano e Chemiba Cerreto d’Esi va ai cartai, mvp della sfida Giacometti (foto) e i suoi quattro gol (l’altro a firma Zepponi). Al suo secondo successo di fila il Chiaravalle, questa volta arrivato grazie alle reti di Quercetti (2), Caimmi, Bartolucci e Cardinaletti. Ancora un passaggio a vuoto per il Castelbellino. Risultati 16°g. Castelbellino- Monturano 0-3, Fano- Pietralacroce 1-2, Campiglione- Sambenedettese C5 7-7, Fabriano- Chemiba Cerreto d’Esi 5-4, Tre Torri- Montelupone 6-1, Bayer Cappuccini- Lucrezia 5-4, Chiaravalle- ACSS Mondolfo 5-3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C1 e C2

