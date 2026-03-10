Serie A i fantasmi scudetto dell’Inter | la Lazio torna alla vittoria

Nella giornata di Serie A, l’Inter affronta una fase complicata dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, mentre la Lazio torna a conquistare i tre punti battendo il Sassuolo. La classifica si muove e le squadre coinvolte continuano a lottare per le posizioni di vertice, rendendo il campionato sempre più avvincente e ricco di sorprese.

Non sono ore facili per l’Inter dopo la sconfitta contro il Milan nel derby scudetto. Intanto, la Lazio ha vinto contro il Sassuolo La Serie A non dorme mai. E proprio quando i giochi sembravano scritti, non bisogna mai parlare troppo presto quando si tratta di calcio. Il Milan è riuscito a battere l’Inter per 1-0 ieri sera e sono tornati i fantasmi delle ultime stagioni. Le finali europee perse, le rimonte subite in campionato, i blackout a primavera ora si fanno sentire e disegnano un quadro che non fa dormire sonni sereni a Cristian Chivu e i suoi ragazzi. La domanda che si fanno tutti è: il campionato è davvero riaperto? Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

