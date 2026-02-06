Caressa | Milan principale concorrente dell’Inter per la vittoria dello Scudetto

Fabio Caressa punta il dito sul Milan di Allegri, definendolo il principale avversario dell’Inter nella corsa allo scudetto. Il giornalista sportivo ha commentato la situazione del campionato e le possibilità delle due squadre di arrivare al traguardo finale, mettendo in evidenza come il Milan sia ormai in corsa per il titolo, con una squadra che sembra aver trovato la giusta forma.

Il noto telecronista e giornalista di Sky Sport, Fabio Caressa, è intervenuto nell'ultimo video caricato sul suo canale YouTube parlando dell'ultima giornata di Serie A 2025-2026, la 23esima. Il giornalista sportivo si è voluto soffermare in modo particolare sul Milan di Allegri, reduce da una splendida vittoria contro il Bologna (match finito 3-0) che ha garantito ai rossoneri di restare in corsa per lo scudetto. Proprio su questo tema, Caressa ha dichiarato di vedere i rossoneri come concorrenti principali per il titolo assieme all'Inter.

