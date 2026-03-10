Calcio | la Lazio torna alla vittoria in Serie A Il Sassuolo va KO all’ultimo respiro

La Lazio ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Sassuolo in una partita di Serie A, con il gol decisivo segnato negli ultimi minuti di recupero. La squadra biancoceleste ha raggiunto i neroverdi in classifica, posizionandosi al decimo posto con 39 punti. Il Sassuolo, invece, si è fermato a 38 punti, mantenendo il nono posto.

La Lazio torna alla vittoria. La squadra biancoceleste ha trovato il successo in pieno recupero, battendo il Sassuolo per 2-1 portandosi così a un punto proprio dai neroverdi, noni a quota 38, accomodandosi al decimo posto della classifica. Il match si è aperto nel segno degli uomini di Maurizio Sarri, abili a siglare il vantaggio dopo appena 120 secondi grazie al sigillo di Daniel Maldini, lesto nell’insaccare la sfera in area di tap-in d opo un sinistro partito da Isaksen. Gli emiliani incassano il colpo, subendo l’iniziativa dei rivali fino alla mezz’ora, prima di riemergere e ripristinare gli equilibri grazie alla rete di Armand Laurentiè, autore di una conclusione diretta sul sette scaturita da un’orchestrazione composta da Nzola e Thorstvedt. 🔗 Leggi su Oasport.it

Calcio: la Lazio torna alla vittoria in Serie A. Il Sassuolo va K.O all'ultimo respiro

