Lamine Yamal e il Patek Philippe Cubitus da 100.000 euro che ha aggiunto alla sua collezione

Lamine Yamal ha recentemente aggiunto alla sua collezione un Patek Philippe Cubitus dal valore di 100.000 euro. Questo orologio di alta qualità riflette l’attenzione del calciatore per i dettagli e la passione per oggetti di pregio, considerandoli non solo come accessori, ma come espressione di stile e cultura. La scelta di Yamal evidenzia un approccio consapevole al lusso, lontano da atteggiamenti vistosi o superficiali.

Lamine Yamal, a differenza di quei calciatori che si avvicinano al lusso come a un travestimento, sembra avere compreso bene fin da bambino come certi oggetti non siano dei semplici ornamenti, ma vere dichiarazioni culturali. A 18 anni, il giocatore dell’FC Barcelona non colleziona solo titoli, record di precocità e giocate sublimi al limite dell'irreale: sta anche iniziando a costruire una propria narrazione intorno al lusso. E la sua ultima scelta lo conferma. È stato visto indossare il Patek Philippe Cubitus Ref. 71281R in oro rosa 18 carati, uno dei modelli più discussi dell’orologeria contemporanea. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Lamine Yamal e il Patek Philippe Cubitus da 100.000 euro che ha aggiunto alla sua collezione Leggi anche: Patek Philippe Cubitus, quando innovazione e design si uniscono nell’orologeria di lusso. Leggi anche: Una cosa è nascere Lamine Yamal e un’altra è sapere come essere e vivere da Lamine Yamal (Valdano) Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Lamine Yamal e il Patek Philippe Cubitus da 100.000 euro che ha aggiunto alla sua collezione. Lamine Yamal e il Patek Philippe Cubitus da 100.000 euro che ha aggiunto alla sua collezione - Lamine Yamal dimostra di essere un asso anche fuori dal campo sfoggiando il nuovo Patek Philippe Cubitus Ref. gqitalia.it

Lamine Yamal: Primi Anni - Yamal porta con sé un ricco patrimonio culturale, grazie al padre di origine marocchina e alla madre appartenente all'etnia Fang della Guinea Equatoriale. gazzetta.it

Lamine Yamal, il fenomeno della Spagna con i compiti di scuola in ritiro: “Ma non sono qui in vacanza” - Lamine Yamal incontrerà l'Italia a Euro 2024 nella seconda partita della fase a gironi, quando la Spagna incrocerà gli Azzurri giovedì 2o giugno. fanpage.it

"Mi sveglio nel cuore della notte per mangiare... PER QUESTO NON POSSO AVERE UNA RAGAZZA" Comincia oggi la carriera su Youtuber di Lamine Yamal, che come primo video ha scelto di pubblicare un tour della sua casa a Barcelona La maglia di - facebook.com facebook

Lamine Yamal en modo imparable. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.