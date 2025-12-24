Lamine Yamal e il Patek Philippe Cubitus da 100.000 euro che ha aggiunto alla sua collezione

Lamine Yamal ha recentemente aggiunto alla sua collezione un Patek Philippe Cubitus dal valore di 100.000 euro. Questo orologio di alta qualità riflette l’attenzione del calciatore per i dettagli e la passione per oggetti di pregio, considerandoli non solo come accessori, ma come espressione di stile e cultura. La scelta di Yamal evidenzia un approccio consapevole al lusso, lontano da atteggiamenti vistosi o superficiali.

Lamine Yamal, a differenza di quei calciatori che si avvicinano al lusso come a un travestimento, sembra avere compreso bene fin da bambino come certi oggetti non siano dei semplici ornamenti, ma vere dichiarazioni culturali. A 18 anni, il giocatore dell’FC Barcelona non colleziona solo titoli, record di precocità e giocate sublimi al limite dell'irreale: sta anche iniziando a costruire una propria narrazione intorno al lusso. E la sua ultima scelta lo conferma. È stato visto indossare il Patek Philippe Cubitus Ref. 71281R in oro rosa 18 carati, uno dei modelli più discussi dell’orologeria contemporanea. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

