I pubblici ministeri della Corea del Sud hanno chiesto una pena detentiva di 10 anni per l’ex presidente Yoon Suk Yeol, nell’ambito del primo dei sette procedimenti penali relativi al suo tentativo di imporre la legge marziale nel 2024 e ad altre accuse. Il processo, ormai giunto alla conclusione, riguarda accuse che includono la sfida di Yoon ai tentativi delle autorità di indagarlo e arrestarlo. Yoon nega tutte le accuse e i suoi avvocati hanno sostenuto che il mandato di arresto era invalido e illegale. Il mese prossimo il verdetto. La corte dovrebbe emettere il verdetto già il mese prossimo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sud Corea: chiesti 10 anni di carcere per ex presidente Yoon

Leggi anche: Corea del Sud, chiesti 15 anni per l'ex premier Han Duck-soo

Leggi anche: Traffico di droga: chiesti 20 anni di carcere per Luca Lucci, ex capo della Curva Sud milanista

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Corea del Sud, chiesti 10 anni di carcere per l’ex presidente Yoon Suk Yeol; Golpe fallito in Corea del Sud: chiesti dieci anni per l'ex presidente Yoon.

L’ex presidente della Corea del Sud, sotto processo per insurrezione, è accusato anche di aver aiutato la Corea del Nord - yeol, già accusato di insurrezione per il suo tentativo di imporre la legge marziale il 3 dicembre 2024, è stato accusato anche di abuso di potere e ... ilpost.it

Trump in Corea del Sud, ultima tappa del tour asiatico: in cima all'agenda gli accordi commerciali - La questione principale che molti in Corea del Sud attendono di capire è se Lee Jae- it.euronews.com

Corea del Nord testa un nuovo missile antiaereo a lunga gittata Il 24 dicembre, la Corea del Nord ha condotto il test di un nuovo missile terra-aria a lunga gittata e ad alta quota, attualmente in fase di sviluppo. Secondo quanto dichiarato dalle autorità nordcore - facebook.com facebook