Droga e cellulari sequestrati al carcere di Gazzi chiesti rinforzi urgenti per la polizia penitenziaria

Durante le festività natalizie, nel carcere di Gazzi a Messina, sono stati sequestrati droga e cellulari illegali. La scoperta ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza interna, portando a richieste di rinforzi urgenti per la polizia penitenziaria. La situazione evidenzia l’importanza di interventi mirati per garantire l’ordine e la sicurezza all’interno dell’istituto penitenziario.

Un nuovo allarme sicurezza scuote la Casa Circondariale di Messina: durante le festività natalizie, la Polizia Penitenziaria ha scoperto e sequestrato sostanze stupefacenti e cellulari illegali tra le celle dell'istituto. Hashish e quattro dispositivi di comunicazione, tra mini-phone e smartphone.

