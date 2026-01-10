Firenze emergenza freddo | al centro Misuri accoglienza per senza dimora con animali da compagnia

A Firenze, in risposta alle recenti temperature rigide, il centro Misuri ha attivato un servizio di accoglienza dedicato alle persone senza dimora con animali da compagnia. L'iniziativa mira a garantire rifugio e assistenza a chi si trova in difficoltà, anche con i propri animali, durante l’emergenza freddo. Questa misura sottolinea l’importanza di offrire supporto integrato e umanità a tutte le persone in condizioni di vulnerabilità.

Le temperature rigide dell'ultimo periodo hanno fatto scattare anche a Firenze il piano per l'emergenza freddo. Al centro Luca Misuri l'accoglienza del Girasole permette alle persone senza dimora di essere accolte insieme ai propri animali da compagnia

Emergenza freddo, continua l’accoglienza invernale per i senza dimora a Firenze - Calano le temperature e continua l’impegno del Comune di Firenze per le persone più fragili con il progetto di accoglienza invernale per i senza dimora. 055firenze.it

Strizzata di freddo, a Firenze fino a -6 la prossima notte - Il Consorzio Lamma prevede nelle prossime ore una strizzata di freddo in arrivo in tutta la penisola. nove.firenze.it

