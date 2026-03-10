Seny Seye vince Fantastico | il trainer senegalese trionfa

Seny Seye, personal trainer senegalese di 42 anni, è stato incoronato Fantastico over 2026 durante la serata tenutasi domenica 8 marzo alla discoteca Momà a Collecorvino. L'evento ha premiato anche Yassine Limane e Giampiero Giancola, in un contesto che ha unito intrattenimento e sensibilizzazione sulla violenza di genere. La giuria al femminile ha scelto il vincitore tra candidati provenienti da diversi settori professionali, confermando l'importanza data alla diversità dei profili partecipanti. La cerimonia si è svolta con la presenza del vicesindaco Antonio Zaffiri e di diverse figure pubbliche abruzzesi.