Eletto il nuovo Fantastico over 2026 | è un personal trainer

Nella serata di domenica 8 marzo, alla discoteca Momà di Collecorvino, è stato eletto il nuovo Fantastico over 2026. La cerimonia ha visto la partecipazione di diversi concorrenti, con un personal trainer che ha ricevuto il riconoscimento finale. La serata si è svolta senza incidenti, e l’evento ha attirato un pubblico numeroso.

A Collecorvino, nella serata di domenica 8 marzo, alla discoteca Momà è stato incoronato il nuovo Fantastico over. È Seny Seye, 42enne personal trainer del Senegal, appassionato di danza, che sogna un futuro da benefattore. È stato lui a convincere la giuria composta da sole donne. Seny Seye è stato premiato dalle “Fantastiche over” Bionora Paiva e Jaqueline Muniz, dalla coreografa Barbara Di Marco, e dal vicesindaco Antonio Zaffiri in uno spettacolo presentato con simpatia da Maurizio Tocco e Marina Curci. Dopo le uscite in abito casual, in costume da bagno, e in abito elegante, la commissione giudicante ha scelto come Fantastico over Geko legno l'avvenente imprenditore di origini marocchine Yassine Limane, applauditissimo dal pubblico presente, e come Fantastico Over F. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Articoli correlati Leggi anche: Salute dietro le sbarre. Due palestre rinnovate e un personal trainer: "Il diritto a stare bene" I migliori smartwatch fitness, per allenarsi con un personal trainer al polsoAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Full Movie | She Thought It Was a Wet Dream, But Woke up to Find a Hot Man at Her Bedside!