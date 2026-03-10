Selvaggia Lucarelli | Spero che Sal Da Vinci non si tiri indietro e canti al mio matrimonio Lui è un pezzo di Napoli che esiste

Selvaggia Lucarelli, giornalista e scrittrice, ha espresso il desiderio che Sal Da Vinci partecipi al suo matrimonio cantando. Ha commentato che lui rappresenta un elemento importante della cultura napoletana. La sua dichiarazione è arrivata in un'intervista rilasciata a Repubblica, dove ha anche parlato della sua partecipazione come nuova concorrente al Grande Fratello.

La giornalista e scrittrice Selvaggia Lucarelli, quest'anno tra le new entry in studio del Grande Fratello, ha parlato di Sal Da Vinci mattatore del festival di Sanremo in una intervista a Repubblica. Alla domanda se il cantante napoletano canterà davvero al suo matrimonio in Puglia, ha così risposto: “Alberto Matano, una vecchia volpe, l’ha incastrato in diretta tv, spero che non si tiri indietro. Sono l’unica sposa che rischia che non si presentino né lo sposo né il cantante del matrimonio”. E sulle critiche degli ultimi giorni contro Da Vinci ha spiegato la sua posizione: “Queste critiche mi sono sembrate profondamente snob, figlie di un atteggiamento elitario. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Sal Da Vinci invitato speciale al matrimonio di Selvaggia Lucarelli: il cantante ha accettato in diretta TVC’è una promessa che adesso fa il giro del web, e porta la firma di uno degli artisti più amati del momento.

Che farà Cazzullo se a un matrimonio al quale è invitato verrà cantata Per sempre sì di Sal da Vinci? Scapperà urlando “siete tutti camorristi” o aspetterà il dolce?Tempo di lettura: 3 minutiSi sentiva la mancanza di qualcuno che per far parlare un po’ di sé insultasse Napoli e i napoletani: i soliti noti non si...

