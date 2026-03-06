Aldo Cazzullo, giornalista del Corriere della Sera, è noto per le sue opinioni spesso provocatorie e per le sue battute pungenti. Recentemente si è fatto notare per un commento sulla possibilità di ascoltare “Per sempre sì” di Sal da Vinci a un matrimonio, chiedendosi se avrebbe reagito in modo particolare. La sua presenza ha riacceso il dibattito su alcune tematiche legate alla cultura e alle reazioni pubbliche.

Si sentiva la mancanza di qualcuno che per far parlare un po' di sé insultasse Napoli e i napoletani: i soliti noti non si esprimono da un po', ma per fortuna è arrivato Aldo Cazzullo, tuttologo del Corriere della Sera e telenarratore eccellente, a colmare la lacuna. Come tutti sapete, Cazzullo ha stroncato sul Corriere la canzone "Per sempre sì", che ha trionfato a Sanremo, e il vincitore Sal da Vinci. A Cazzullo, il brano di Sal da Vinci non piace: neanche a me. O meglio, è l'esatto opposto della mia cultura musicale. Non comprerei il suo album, non la cerco sul web per ascoltarla. Detto ciò, la canzone, e da Vinci, sin dalla prima serata hanno trascinato il pubblico di Sanremo (ricordate la standing ovation che ha imbarazzato pure Carlo Conti?).

Che farà Cazzullo se a un matrimonio al quale è invitato verrà cantata Per sempre sì di Sal da Vinci? Scapperà urlando "siete tutti camorristi" o aspetterà il dolce?

Aldo Cazzullo stronca Sal Da Vinci: 'Per sempre sì potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra'. Il web insorge "Per sempre sì potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra": così Aldo Cazzullo descrive sul Corriere della Sera il brano...

Sal Da Vinci invitato speciale al matrimonio di Selvaggia Lucarelli: il cantante ha accettato in diretta TV

