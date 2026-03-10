Selvaggia Lucarelli attacca la Rai persino Domenica In è pieno di giornalisti di destra | Cerno è ovunque

Selvaggia Lucarelli critica la presenza di giornalisti di destra nella programmazione della Rai, evidenziando come Tommaso Cerno sia presente in molte trasmissioni, inclusa Domenica In. La giornalista sostiene che Cerno sia ovunque come una figura che rappresenta l’egemonia culturale di destra. La sua osservazione si concentra sulla diffusione di alcune figure all’interno della rete pubblica.

“Domenica In è pieno di giornalisti di destra”, queste le parole di Selvaggia Lucarelli sulla presenza della destra nella tv di oggi. L’opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip ha raccontato di non aver avvertito cambiamenti personali ma che “gli spazi sono presidiati da giornalisti di destra”. E poi fa l’esempio di Tommaso Cerno: “Sta dappertutto come una sentinella dell’egemonia culturale di destra”. Selvaggia Lucarelli e il ritorno a Mediaset L'attacco a Domenica In e Tommaso Cerno Il nuovo Grande Fratello dopo Alfonso Signorini Selvaggia Lucarelli e il ritorno a Mediaset In un’intervista rilasciata a La Repubblica, Selvaggia Lucarelli ha raccontato del suo ritorno a Mediaset. 🔗 Leggi su Virgilio.it

