Carlotta Vagnoli torna a parlare e attacca i giornalisti | La mia vita rovinata da Selvaggia Lucarelli ho perso tutto

Carlotta Vagnoli e Valeria Fonte indagate per stalking: nelle chat insulti a Segre, Murgia e Mattarella - E poi ci sono frasi offensive, violente, alcune legate a fatti di attualità. vanityfair.it

Chiuse le indagini per Vagnoli, Fonte e Sabene, le tre attiviste accusate di stalking - Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene sono le tre attiviste femministe accusate di stalking con due denunce. fanpage.it

