Il Ravenna ha deciso di sollevare Marco Marchionni dall’incarico di allenatore dopo la sconfitta di giovedì a Terni, che ha segnato la terza battuta d’arresto in sette partite del girone di ritorno. La società romagnola ha comunicato l’addio del tecnico con un comunicato ufficiale, annunciando inoltre il cambio in panchina con l’arrivo di Andrea Mandorlini. La decisione è arrivata poche ore dopo il risultato negativo, mentre la squadra si prepara ora alla prossima sfida sotto la guida del nuovo allenatore.

AREZZO Ribaltone in casa Ravenna: la sconfitta di Terni, la terza in sette giornate del girone di ritorno, è costata la panchina al tecnico giallorosso Marco Marchionni (nella foto), esonerato nel pomeriggio di ieri. L’ex calciatore del Parma e della nazionale italiana paga un inizio di 2026 tremebondo, che ha portato i suoi dal primo posto a +1 sull’Arezzo e +7 sull’Ascoli al secondo con addirittura dieci punti da recuperare e solo due di margine dai bianconeri terzi. La società romagnola ha affidato gestione tecnica del gruppo ad Andrea Mandorlini che avrà appena la rifinitura odierna per preparare la difficile sfida interna contro la Juventus Next Gen, la squadra che ha totalizzato più punti nel girone di ritorno proprio dopo l’Arezzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Novità su due panchine del girone: la società romagnola ha liquidato l'allenatore dopo la sconfitta di giovedì a Terni. Il Ravenna cambia: squadra a Mandorlini

Andrea Mandorlini, originario di Ravenna, torna ad allenare la squadra della sua città dopo molti anni.

