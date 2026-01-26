Harrison spedisce la Sella Cento all’inferno Squadra in crisi domenica a Forlì è spareggio

La Sella Cento affronta una partita cruciale a Forlì, con la possibilità di essere eliminata dalla competizione. La squadra si trova in difficoltà, come evidenziato dal risultato finale di 67-71 contro il Gruppo Mascio BG. La prestazione dei singoli, tra cui Berdini e Montano, sarà determinante per il proseguimento del campionato. Un incontro che richiede concentrazione e determinazione per evitare ulteriori complicazioni.

Sella Cento 67 gruppo mascio bg 71 SELLA: Tanfoglio 3, Arletti, Conti 4, Berdini 18, Devoe 6, Moretti 4, Montano 12, Davis 12, Fall 6, Tiberti 2, Guerrieri n.e. Piazzi n.e. All. Di Paolantonio GRUPPO MASCIO BERGAMO: Williams 14, Harrison 18, Piccirilli n.e. Loro 10, Bogliardi, Nobili 11, Udom 13, Pollone 5, Bosso n.e. Guiducci n.e. All. Ramagli Arbitri: Barbiero, Yang Yao e Cattani Parziali: 10-17, 27-37, 49-51 Note: tiri da 3 Cento 1032, Bergamo 926 tiri da 2, Cento 1538 Bergamo, 1742 tiri liberi, Cento 710 Bergamo, 1015 rimbalzi, Cento 45, Bergamo 46. Ennesima sconfitta per la Sella Cento, che non riesce ad invertire il trend negativo degli ultimi due mesi e mezzo: alla Baltur Arena passa anche Bergamo, che vince 67-71 dopo aver condotto per tutto l'incontro.

