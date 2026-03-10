Selena Gomez bacia i piedi di Benny Blanco e il web si divide | ma il problema è davvero quel gesto?

Durante un episodio del podcast di Benny Blanco, Selena Gomez ha baciato i piedi del produttore musicale. Il gesto ha attirato l’attenzione sui social media, dove molti utenti hanno commentato la scena. La reazione del pubblico si è divisa, con alcune persone che hanno trovato la scena insolita e altre che hanno minimizzato l’accaduto. La vicenda si è rapidamente diffusa online, generando discussioni tra gli utenti.

Ciò che è successo in un recente episodio del podcast di Benny Blanco, «Friends Keep Secrets», sembra aver alimentato ancora di più le critiche nei confronti dei neosposini, uniti dallo scorso 27 settembre. Durante la conversazione con due amici di Blanco, la cantante ha deciso di dare un bacio leggero ai piedi del marito, chiedendo subito dopo di «non farne una scena», rendendosi conto che il suo comportamento sarebbe stato facilmente giudicato dagli spettatori del podcast. Benny ha risposto imbarazzato e allo stesso tempo compiaciuto: «Mi è piaciuto. Mi ha fatto sentire bene. Ti amo tantissimo». Al contrario dei protagonisti dell’episodio, che hanno proseguito con il loro discorso come se niente fosse successo, il web ha subito trasformato la scena in un caso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

