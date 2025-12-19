Donna trovata morta in casa a far scattare l'allarme il compagno e un amico ubriachi | indagini in corso

Una tragica scoperta scuote la tranquilla routine di una serata: una donna viene trovata senza vita nella propria abitazione. A segnalare la drammatica scena sono il marito e un amico, entrambi visibilmente alterati dall’alcol. Le autorità hanno avviato le indagini per fare luce su quanto accaduto, cercando di ricostruire le circostanze di questa perdita improvvisa.

