Chieti il generale Feroce in visita al Comando provinciale dei carabinieri | Massima attenzione alla sicurezza e vicinanza ai cittadini

Stamattina, il generale di brigata Gianluca Feroce, comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, ha visitato il Comando provinciale di Chieti. L’incontro si è concentrato sull’importanza della sicurezza e sulla vicinanza alle esigenze dei cittadini, sottolineando l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine nel territorio. Un momento di confronto volto a rafforzare la collaborazione tra le istituzioni e la comunità locale.

Nella mattinata di oggi il generale di brigata Gianluca Feroce, comandante della Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise", ha fatto visita al Comando provinciale dell'Arma di Chieti. Ad accoglierlo, nella caserma "Chiaffredo Bergia", il colonnello Cosimo Damiano Di Caro, comandante provinciale.

