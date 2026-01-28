Aggressione a Napoli | due tifosi del Chelsea in ospedale Il club inglese | Massima attenzione

Martedì sera, due tifosi del Chelsea sono finiti in ospedale dopo un'aggressione nei pressi di piazza Santa Maria La Nova, nel cuore del centro storico di Napoli. La polizia sta indagando sui responsabili, mentre il club inglese chiede massima attenzione in vista delle prossime partite. La zona è stata teatro di tensioni e scontri tra gruppi di tifosi, alimentando preoccupazioni sulla sicurezza in città.

Due tifosi del Chelsea sono stati aggrediti ieri sera a Napoli, nei pressi di piazza Santa Maria La Nova, uno dei luoghi di ritrovo del centro storico della città. Uno dei due sostenitori ospiti ha 22 anni ed è stato portato all'ospedale Pellegrini, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni. Il Chelsea ha emesso un comunicato sui propri profili social sull'accaduto: "Il club è a conoscenza di un episodio accaduto nella sera di martedì a Napoli. Due tifosi sono ricoverati in ospedale, avendo riportato ferite non gravi. Il club desidera ricordare a tutti i tifosi di prestare la massima attenzione durante la loro permanenza in città e di prendere nota dei consigli forniti prima di questa partita". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

I tifosi del Chelsea sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti ieri in piazza Santa Maria La Nova a Napoli.

Due tifosi del Chelsea sono stati feriti a Napoli la sera prima della partita di Champions League.

